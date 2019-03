Zingaretti segretario Pd, reazioni in Toscana

Nicola Zingaretti è stato incoronato nuovo segretario del Pd, con un bagno di consensi nel voto popolare delle primarie: con un’affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore del Lazio ha ottenuto circa il 70 per cento, oltre un milione di preferenze, largamente al di sopra della maggioranza necessaria del 50% più uno.

“Un risultato straordinario, più votanti delle ultime primarie – esulta Zingaretti -. Viva la democrazia italiana!”. Primarie per l’Italia, le aveva ribattezzate. “Non sarò un capo, ma il leader di una comunità – dice nel primo discorso in mezzo alla festa dei suoi a Roma -. Grazie all’Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso”.

“Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la “democrazia”. Così su Twitter Matteo Renzi.

“Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd. Il popolo delle primarie ha parlato. E noi rispetteremo questo risultato in modo leale. Complimenti a Nicola. E grazie a Maurizio e soprattutto a Bobo per la bella battaglia. Da domani tutti insieme a lavoro contro il Governo di Salvini e Di Maio”. Così su Facebook Maria Elena Boschi.

“Una grande affluenza e una vittoria netta di Zingaretti. Sono buone notizie. Può aprirsi la possibilità di procedere a ricostruire una sinistra plurale e inclusiva. A patto che da domani si metta da parte il bastone e si cominci davvero a discutere e a cambiare. Lo spero e per questo voglio battermi. Come tanti altri compagni di cui una vera sinistra non può fare a meno”. Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

“Il Partito Democratico oggi ha vinto: siamo una grande e bella comunità di persone che ha dato prova di vitalità a dispetto di chi ne aveva troppo presto annunciato l’estinzione”, “congratulazioni e buon lavoro a Nicola Zingaretti”. Così Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, commenta i risultati delle elezioni primarie per il segretario nazionale.

“Una straordinaria dimostrazione di democrazia. Questo successo spiega la voglia di partecipazione che è ritornata tra gli italiani. Il Pd aveva bisogno da tempo di eleggere il nuovo segretario. Faccio gli auguri sinceri a Nicola Zingaretti e confido che lavori per tenere unito tutto il partito in modo concreto”. Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella.