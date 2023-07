Zen Circus, il tour estivo!

Prosegue il tuour estivo degli Zen Circus. I prossimi appuntamenti in Toscana giovedì 6 luglio ad Arezzo, il 22 luglio a Lajatico in provincia di Pisa

Zen Circus dal vivo anche questa estate. La band è impegnata con un nuovo giro di concerti, inaugurato lo scorso 9 giugno con un sold out in prevendita all’Arena Puccini di Bologna. I prossimi appuntamenti per il pubblico toscano: giovedì 6 Luglio – Arezzo @ Mengo Music Fest

22 Luglio – Lajatico (PI) @ Corona Sunsets Festival!

Negli oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica attuale, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico transgenerazionale che da sempre segue il rito live del gruppo come una vera e propria festa iniziatica.

Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” del 2022, pubblicano il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia e centinaia di concerti, migliaia di km macinati, sudore ed energia trascinante sul palco; due decenni di intensa attività suggellati dalla partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori che è divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, entrando nelle Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani. SITO UFFICIALE

Il tour estivo prosegue (con un calendario in aggiornamento).

Ecco i prossimi appuntamenti:

28 Luglio -Genova @ Balena Festival

04 Agosto -Alghero (SS) @ Festival Abbabula

12 Agosto -Brescia @ Festa di Radio Onda D’urto