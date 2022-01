XX Secolo l’invenzione più bella

27 gennaio – 20 marzo (prima parte), La Compagnia www.cinemalacompagnia.it

PROGRAMMA I PARTE:

Don Siegel

Giovedì 27 gennaio

15.00 Fuga da Alcatraz (Escape from Alcatraz) Don Siegel 1979 (112′)

21.00 Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (Dirty Harry) Don Siegel 1971 (102′)

Venerdì 28 gennaio

15.00 Chi ucciderà Charley Varrick? (Charley Varrick) Don Siegel 1973 (111′)

19.00 La notte brava del soldato Jonathan (The Beguiled) Don Siegel 1971 (105′)

Domenica 30 gennaio

15.00 Contratto per uccidere (The Killers) Don Siegel 1964 (93′)

Tyrone Power

Giovedì 3 febbraio

15.00 Il prigioniero (Johnny Apollo) Henry Hathaway 1949 (94′)

21.00 Jess il bandito (Jesse James) Henry King 1939 (106′)

Venerdì 4 febbraio

15.00 Il segno di Zorro (The Mark of Zorro) Rouben Mamoulian 1940 (94′)

18.30 Il filo del rasoio (The Razor’s Edge) Edmond Goulding 1946 (145′)

Domenica 6 febbraio

15.00 Sangue e arena (Blood and Sand) Rouben Mamoulian 1941 (125′)

Suso Cecchi D’Amico

Giovedì 10 febbraio

15.00 Rocco e i suoi fratelli Luchino Visconti (170′)

21.30 Processo alla città Luigi Zampa 1952 (98′)

Venerdì 11 febbraio

15.00 I magliari Francesco Rosi 1959 (121′)

19.00 Caro Michele Mario Monicelli 1976 (115′)

Domenica 13 febbraio

15.00 Senso Luchino Visconti 1954 (115′)

Bette Davis

Giovedì 17 febbraio

15.00 Ombre malesi (The Letter) William Wyler 1940 (95′)

20.30 Che fine ha fatto Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?) Robert Aldrich 1962 (134′)

Venerdì 18 febbraio

15.00 Perdutamente tua (Now, Voyager) Irving Rapper 1942 (117′)

19.00 Figlia del vento (Jezebel) William Wyler 1939 (104′)

Domenica 20 febbraio

15.00 Eva contro Eva (All About Eve) Joseph Mankiewicz 1950 (138′)

Ingmar Bergman

Giovedì 24 febbraio

15.00 Il silenzio (Tystnaden) Ingmar Bergman 1963 (105′)

17.00 Sussurri e grida (Viskningar och rop) Ingmar Bergman 1972 (91′)

Venerdì 25 febbraio

15.00 Sorrisi di una notte d’estate (Sommarnattens leende) Ingmar Bergman 1955 (108′)

19.00 Persona Ingmar Bergman 1968 (84′)

Domenica 27 febbraio

15.00 Il posto delle fragole (Smultronstället) Ingmar Bergman 1957 (91′)

Leo McCarey

Giovedì 10 marzo

15.00 Cupo tramonto (Make Way for Tomorrow) Leo McCarey 1937 (91′)

21.30 Il maggiordomo (Ruggles of Red Gap) Leo McCarey (90′)

Venerdì 11 marzo

15.00 L’orribile verità (The Awful Truth) Leo McCarey 1937 (90′)

Domenica 13 marzo

15.00 Un grande amore (Love Affair) Leo McCarey 1939

19.00 Zuppa d’anatra (Duck Soup) Leo McCarey 1933

Peter Bogdanovich

Giovedì 17 marzo

15.00 Paper Moon Peter Bogdanovich 1973 (102′)

21.00 L’ultimo spettacolo (The Last Picture Show) Peter Bogdanovich 1971 (120′)

Venerdì 18 marzo

15.00 Vecchia America (Nickelodeon) Peter Bogdanovich 1976 (121′)

19.00 Ma papà ti manda sola? (What’s Up, Doc?) Peter Bogdanovich 1972 (95′)

Domenica 20 marzo

15.00 E finalmente arrivò l’amore (At Long Last Love) Peter Bogdanovich 1975 (123′)

Biglietti e abbonamenti

Ingresso singolo: 5 euro

Carnet 10 ingressi: 35 euro

Carnet 20 ingressi: 60 euro

L’abbonamento dà diritto a un massimo di due ingressi per ciascuna proiezione