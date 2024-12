Whitemary, “New Bianchini”. Il Disco della Settimana.

New Bianchini segna un’ulteriore evoluzione di una delle artiste più riconoscibili e originali del panorama musica italiano. Whitemary scrive, compone e produce tutto da sola, con un approccio DIY diretto e sofisticato.

Whitemary scrive, compone e produce tutto da sola, con un approccio onesto e DIY perfetto proprio nel suo essere imperfetto, libero, puro. Testi personali e diretti ma al contempo profondamente universali e esistenzialisti, una specie di auto-terapia esposta al pubblico, su un sound “veloce”e aggressivo in termini di BPM ma al tempo stesso morbido, elegante e denso. Un mix letale di cassa dritta e mantra perforanti, di leggerezza e profondità, di urgenza espressiva e una inconfondibile raffinatezza sonora che sembrapagare tributo ai Kraftwerk.

Presentato in anteprima dal vivo prima in uno studio di registrazione di Roma e presto sui palchi dei più importanti festival italiani NEW BIANCHINI, uscito il 29 novembre per 42 Records, è stato anticipato dai singoli OH! MA DAI, DITEDIME e DENSO, New Bianchini è il secondo disco ufficiale dell’artista dopo l’EP Alter Boy!!! (2019) e Radio Whitemary (2022).

Il percorso di Whitemary degli ultimi anni ha imposto in tempi rapidissimi il suo linguaggio musicale come uno dei più riconoscibili e unici del panorama musica italiano. Per riconoscerla bastano poche note di synth, il suono della cassa, quello dei bassi e l’inconfondibile voce – a metà tra il parlato e il canto di matrice jazz, dei veri e propri marchi di fabbrica che fanno risaltare l’autarchia alla base di tutto quello che scrive, compone e produce: Whitemary fa tutto da sola, dai suoni, agli arrangiamenti, alle produzioni, fino alle grafiche dei suoi dischi. Un approccio squisitamente onesto e DIY. Orgogliosamente fatto in casa e perfetto proprio nel suo voler essere imperfetto, libero, incasinato e puro.

Non fa eccezione questo nuovo lavoro, chiamato in modo iconico New Bianchini (Bianchini è il modo in cui gli amici stretti chiamano Biancamaria). Un titolo che prende spunto proprio dal nome della cartella in cui erano raccolti i provini dei brani e che vuole testimoniare la volontà di evoluzione e cambiamento che ha attraversato la sua vita musicale ma anche quella personale.

Per dirla con parole semplicissime e sue: New Bianchini raccoglie “dieci nuovi pezzi presi male ma con la cassa dritta”.

BIO

Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, è abruzzese d’origine ma romana d’adozione ormai da qualche anno. È partita dal jazz passando per la canzone italiana, arrivando infine alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici. Fa parte di “Poche”, il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare ed emergere le molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano.

Si è fatta notare con il suo ep “Alter Boy”, poi con il remix di “Repito” di Ditonellapiaga e con il feat su “M E G A” di P L Z, arrivando infine a incidere il suo primo vero album, “Radio Whitemary”, uscito il 10 giugno 2022 per 42 Records e presentato in anteprima sul palco del Mi Ami 22, anticipato dai brani “Credo che tra un po’” (remixata anche da Mattia Trani), “Niente di regolare” e “Chi se ne frega”. Dopo un tour no stop di oltre un anno, e dopo aver partecipato al progetto Open Machine di Vittorio Cosma, Whitemary nell’estate 2023 pubblica un nuovo brano, “Oh! Ma dai”, parte per un tour in tutta Italia e apre il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo. Nel 2024 collabora con Bruno Belissimo nel brano “Dammi un’idea” e con Ditonellapiaga in “Non resisto”. Il 20 maggio esce a sorpresa il singolo “DITEDIME” e il 21 ottobre “DENSO”, brani che anticipano l’album “New Bianchini” in arrivo il 29 novembre.

The New Bianchini, di Whitemary, è il nostro Disco della Settimana.