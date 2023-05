Vita Indipendente: “Dalla Regione servono più soldi per finanziare il progetto”

Vita Indipendente è il progetto regionale nato per garantire a persone con disabilità grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. E’ un fondo di 13 milioni destinato ad oltre 1000 disabili in tutta la Toscana, ma sono proprio loro stessi a denunciare enormi criticità.

I soldi di Vita Indipendente non bastano per pagare gli assistenti personali perché da 10 anni a questa parte non sono mai stati adeguati all’inflazione e al costo della vita. Esistono poi profonde disuguaglianze tra Nord e Sud della Toscana: a Firenze l’assegno è di 1600 euro, mentre a Grosseto può essere addirittura di 400. Stamani si è svolto un presidio in via Tornabuoni dell’associazione Vita Indipendente Toscana.

I rappresentanti spiegano che così è dura andare avanti. “Io ho bisogno di un assistente personale per 6 ore al giorno – spiega Alessandro Rizzello della segreteria di Vita Indipendente – ma percepisco un assegno di 1600 euro. In provincia di Grosseto, persone come me ne prendono 400. Noi vivendo a casa non siamo un costo per la comunità, ma una risorsa. E diamo lavoro a dei professionisti della sanità”.

L’obiettivo dell’associazione è quello di farsi portavoce nei confronti dei tanti disabili in lista di attesa per entrare nel progetto di Vita Indipendente. Ma anche verso chi non conosce questo progetto e le possibilità che vengono offerte. “E’ necessario – proseguono gli attivisti – che la Regione investa maggiori risorse. Se andiamo in una struttura diventiamo un costo per la comunità”.

Molti di loro vivono da soli, ma hanno difficoltà anche solo per alzarsi da letto. Si parla infatti di persone, oltre 1000 in tutta la Toscana, che hanno forme di disabilità piuttosto gravi. Sono rimasti questa mattina, venerdì, in via Tornabuoni fino a circa le 11. Un luogo scelto non a caso perché rappresenta il cuore dello shopping di lusso a Firenze.