Violenza sulle donne: a Firenze in 88 hanno chiesto aiuto nel Lockdown

La violenza sulle donne e’ un “problema e’ reale”. Lo dimostrano “i dati ancora non definitivi di Artemisia: da gennaio ad ottobre, circa 900 donne hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza Artemisia, di cui 88 durante il primo lockdown”, quando l’associazione “dopo un iniziale e preoccupante silenzio, ha ricevuto una media di 2,4 telefonate al giorno. Il lavoro da fare dunque e’ ancora molto”, visto che nel 2019 il dato definitivo parla di 985 richieste di aiuto, ma abbiamo una rete di protezione del territorio assai forte”.

Sono i numeri che diffonde Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunita’ a Firenze, intervenendo in Consiglio comunale che oggi, a 48 ore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha dedicato un focus sul tema. “Come Comune siamo impegnati in prima fila insieme a varie associazioni cittadine, che ringrazio, ad informare e aiutare le donne affinche’ trovino il coraggio di denunciare subito la violenza, che non e’ solo fisica ma anche psicologica”, aggiunge. Sugli interventi, aggiunge, “oltre al fondamentale e capillare lavoro della prefettura e delle forze dell’ordine, prezioso e’ anche l’impegno del ‘reparto anticrimine e violenza di genere’ della municipale”. Si tratta di un reparto “il cui personale e’ stato recentemente implementato e che, oltre a costituire il canale privilegiato per l’attivazione dei servizi territoriali di assistenza, e’ formato appositamente per svolgere indagini e contrastare reati quali la violenza domestica, la violenza sessuale e lo stalking anche attraverso i social media”. Cosi’ “nei primi 10 mesi del 2020 la polizia municipale ha trattato 12 casi, eseguito 2 misure cautelari, fatto 27 annotazioni di polizia giudiziaria, a cui si aggiungono 25 informative ad altre forze di polizia e attivato 15 contatti con i servizi sociali e associazioni che operano sul territorio”.

A Palazzo Vecchio “seguiamo tutte le strade, puntando molto da un lato sull’informazione: il 25 novembre inauguriamo il ‘PortaleDonna’, un nuovo spazio online del ‘PortaleGiovani’ dedicato alle donne della citta’ di Firenze che necessitano di informazioni sui servizi presenti sul territorio a loro rivolti, notizie rilevanti su tematiche di genere, incentivi ed agevolazioni loro