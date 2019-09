Violenza sessuale: abusa per una notte di una giovane, fermato

Un uomo avrebbe abusato sessualmente per una notte di una 25enne perchè la giovane non sarebbe stata in grado di restituirgli 30 euro; il trentenne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Portoferraio (Livorno) a cui la ragazza ha denunciato di aver subito la violenza sessuale.

Identificato l’aggressore nel trentenne, di origini nigeriane, i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato; il provvedimento è stato poi convalidato: ora è recluso nel carcere di Livorno. In base a quanto spiegato dai militari, la violenza sarebbe avvenuta all’interno di una stanza occupata abusivamente all’interno di un palazzo in zona portuale a Portoferraio: l’uomo avrebbe anche preso a schiaffi la giovane, una sua connazionale, appena arrivata all’isola d’Elba in cerca di lavoro.

Su consiglio di alcuni parenti, è stato ancora spiegato dai carabinieri, si sarebbe affidata proprio al trentenne il quale avrebbe poi preteso di aver rapporti sessuali con lei perché la giovane non era in grado di restituirgli 30 euro.

Nella vicenda è finito nei guai anche un altro nigeriano di 47 anni, denunciato per favoreggiamento: aveva accompagnato la 25enne in caserma ma non traducendo fedelmente il racconto della giovane aveva indicato ai militari un luogo diverso da quello in cui si era consumata la violenza.

La 25enne, con l’immediata attivazione del codice rosso, è stata accompagnata in ospedale per le cure mediche.