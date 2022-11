Violenza domestica in Toscana, +14,6% dei casi rispetto al 2020

By

La Regione Toscana ha reso noto oggi, martedì 29 novembre, i dati inerenti alla violenza domestica.

Dal 2012 al 2021 sono stati oltre 25 mila gli accessi nei pronto soccorso toscani in ‘Codice rosa’, il percorso di accesso dedicato alle vittime di violenza e abusi. Secondo quanto riportato dalla Regione, pandemia e lockdown avevano ridotto il numero di casi e denunce, che nel 2021 sono tornati però ai livelli del 2019: 1.918 episodi nel corso di tutto l’anno, il 14,6% in più rispetto al 2020, con percentuali di crescita quasi identici tra adulti e bambine e bambini. In particolare sono 1.646 i casi che interessano gli adulti e 272 i minori coinvolti.

Tra i casi sui maggiorenni, dove le fasce più rappresentate sono quelle tra 40 e 49 anni e tra 18 e 29, svettano gli episodi di violenza su donne: 1.328. Per quanto riguarda i minori, 156 femmine e 116 maschi hanno subito violenza, con protagonisti nei due terzi dei casi ragazze e ragazzi tra i dodici e i diciassette anni. Le vittime straniere sono 484 tra gli adulti e 78 tra i minori, in media tre su dieci. Complessivamente tra i 1.918 episodi registrati nel 2021 si contano 1.743 casi di maltrattamento, sei casi di stalking e 169 abusi di cui 73 su minori, ossia una violenza su quattro negli episodi che li riguardano, il +5% rispetto al 2020.