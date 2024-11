Vinicio Capossela a Firenze! L’intervista 🎧

Vinicio Capossela a Firenze, venerdì 8 al Teatro Cartiere Carrara con il tour “Conciati per le feste” per la presentazione del nuovo album “Sciusten feste n.1965”. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, che celebra la festa e la realizza. “Conciati per le feste”, il tour di Vinicio Capossela in Italia ed Europa con cui l’artista presenterĂ il nuovo album uscito il 25 ottobre (Warner Music Italy).

“I brani di Conciati per le feste sono brani nati dal vivo e per vent’anni hanno visto la luce soltanto nella effimera dimensione live della celebrazione festiva, racconta Vinicio Capossela. Per due decadi la loro vita è stata strettamente legata ad un periodo circoscritto, definito e ciclico, quello delle feste di fine anno; quel periodo in cui il buio della notte prevale sul giorno e attraverso i doni si pratica una contrattazione con gli spiriti delle tenebre per assicurarsi il ritorno della luce e l’avvento della vita; quel lungo periodo, cioè, che comincia con le feste dei morti e termina con la Pasqua dell’Epifania, in cui il tempo orizzontale e ordinario cerca di comunicare con la verticalitĂ di un altro tempo. Trascinati da un istinto ben radicato, per vent’anni abbiamo suonato concerti per le feste con in mente i Pogues e “Sulla strada” di Kerouac, in cui nei giorni di Capodanno si passa da una jam sfrenata all’altra con l’argento vivo addosso. L’epicentro di questa stagione in cui si rimbalza come in un grande flipper è sempre stato il Fuori Orario di Gattatico (RE), la nostra Rovaniemi, il paese di Babbo Natale e di tutti i suoi disgraziatissimi compari – a partire da Shane MacGowan, nato anche lui il 25 dicembre.

Ci sono volute l’interruzione del tempo imposta dalla pandemia e la festa mancata di quell’anno per chiuderci – ben mascherati e distanziati – a registrare queste canzoni con l’aggiunta degli inediti composti per l’occasione e finalmente dar loro una forma durevole e una vita autonoma su supporto. Non avevamo previsto, però, che nel frattempo il mondo sarebbe precipitato lasciandoci attoniti e conciati per le feste. Prima l’isolamento, poi le guerre e il populismo trionfante: la realtĂ menava fendenti e imponeva urgenze. Tutto era diventato urgenza, anche le canzoni, che si sono quindi imposte in numero di 13 (Tredici canzoni urgenti). Ora però è arrivato il momento di riprenderci la festa e di spostare l’accento da quella A passiva e piana alla O attiva e sdrucciola. Non piĂą conciĂ ti per le feste dalla realtĂ , ora siamo pronti a rivolgere un invito imperativo a tutti: cònciati per le feste! Acconciati, preparati, vestiti per riprenderti il tempo della festa e della vita!”

8 novembre 2024 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara, ore 21.00

15 novembre 2024 BOLOGNA, Estragon, ore 21.00

17 novembre 2024 MOLFETTA, Eremo, ore 21.00

19 novembre 2024 NAPOLI, Casa della Musica Federico I, ore 21.30

24 novembre 2024 BRUXELLES, La Madeleine, ore 20.00

26 novembre 2024 LONDRA, Union Chapel, ore 20.00

28 novembre 2024 BARCELLONA, La Paloma, ore 21.00

29 novembre 2024 MADRID, Sala Villanos, ore 22.00

4 dicembre 2024 PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21.15

8 dicembre 2024 BERLINO, Kesselhaus, ore 20.00

11 dicembre 2024 KARLSRUHE, Tollhaus, ore 20.00

13 e 14 dicembre 2024 MILANO, Carroponte Sesto S.G (Chapiteau delle Meraviglie), ore 21.00

18 dicembre 2024 ROMA, Atlantico, ore 21.00

21 dicembre 2024 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia, ore 21.00

22 dicembre 2024 MANTOVA, Teatro PalaUnical, ore 21.00

25 e 26 dicembre 2024 TANETO di GATTATICO (RE), Fuori Orario, ore 22.00

11 febbraio 2025 ZURIGO, Kaufleuten ZĂĽrich, ore 20.00

