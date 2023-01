“Vietnam – Popoli di Indocina” il viaggio del Controradio Club, da venerdì 21 aprile 2023 a lunedì 1° maggio 2023. Hanoi, HoChiMinh City/Saigon, due città a confronto.

Hanoi (capital city) e Ho Chi Minh City (Saigon) distano tra di loro circa 1500Km e rappresentano rispettivamente il centro politico ed economico del Vietnam. In questo viaggio le visiterete entrambe e scoprirete molte differenze interessanti.

Hanoi la capitale del Vietnam, ha una superficie di 3324 chilometri quadrati e una popolazione di circa 7 milioni. HoChiMinh/Saigon è più piccola in area con una superficie di circa 2090 chilometri quadrati ma ha una popolazione di 12 milioni di abitanti.

Ho Chi Minh City ha il più grande aeroporto del Vietnam, l’aeroporto internazionale Tan Son Nhat, mentre Hanoi ha il secondo aeroporto più grande del paese, l’aeroporto internazionale Hanoi Noi Bai. L’aeroporto di Ho Chi Minh offre più collegamenti aerei internazionali ed è il gateway più popolare per il paese.

Hanoi ha un aspetto più tradizionale con vecchi quartieri, mercati locali, vicoli stretti e edifici bassi. Alcune persone dicono che Hanoi offre una visione più autentica della vita e della cultura vietnamita. D’altra parte, Ho Chi Minh/Saigon è una città moderna con il grattacielo più alto del Vietnam, strade più nuove e più larghe, centri commerciali alla moda, bar sul tetto degli edifici e una varietà di ristoranti internazionali.

Per quanto riguarda l’edilizia residenziale e l’economia, i migliori appartamenti nella zona della città vecchia di Ho Chi Minh costano circa 9.000 USD al metro quadrato, mentre ad Hanoi solo circa 5.000 USD. Nelle aree del quartiere degli affari, gli appartamenti costano circa 4.000 USD al metro quadrato a Ho Chi Minh e circa 3.000 USD al metro quadrato ad Hanoi. Si dice spesso che l’economia di Ho Chi Minh sia avanti rispetto a quella di Hanoi di circa 5-10 anni.

Ho Chi Minh è stata fortemente influenzata dagli Stati Uniti e dalla Francia durante la guerra del Vietnam e la colonizzazione francese. Ci sono molti stranieri provenienti da tutto il mondo che viaggiano e vivono qui sia nei distretti turistici che nelle aree residenziali. Ci sono 19 distretti a Ho Chi Minh e il nuovo 7° è internazionale e principalmente per stranieri. Ad Hanoi, vedrai per lo più solo stranieri nelle zone turistiche.

Situata nel nord del Vietnam e circondata da montagne, Hanoi è solitamente più fresca di Ho Chi Minh. A gennaio, per esempio, le minimi ad Hanoi sono di circa 14 ℃, mentre a Ho Chi Minh sono di circa 21 ℃.

Per queste differenze, per chi visita per la prima volta il Vietnam, sarebbe una buona idea visitare entrambe le città, per fare ciò questo nel viaggio del Controradio club sono inclusi due voli interni che non solo vi danno la possibilità di visitare entrambe le città, ma vi danno anche la possibilità di visitare Huế, antica capitale del Vietnam, dal 1802 al 1945, durante il regno dei 13 imperatori della dinastia Nguyễn, imperdibile con la sua Città imperiale costruita nel 1687.

INFO: http://www.tdsgruppi.com/iscrizione/nuovaiscrizione.aspx?IniziativaID=156