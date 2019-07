Viareggio, nubifragio all’alba: danni, allagamenti e alberi spezzati

La protezione civile comunale è al lavoro per risolvere alcuni problemi legati al maltempo che questa mattina si è abbattuto su Viareggio (Lucca). La città è stata colpita intorno alle 5 da un violento nubifragio. Circa 40 i millimetri di pioggia caduti a Viareggio, oltre 60 nella frazione di Torre del Lago, con allagamenti, alcuni dei quali ha richiesto l’intervento degli operai del Comune, coadiuvati da una ditta privata per potature e l’autospurgo.

Il Comune di Viareggio siega che le maggiori criticità si sono concentrate nel quartiere ex Campo d’Aviazione, in via Comparini e via Indipendenza in Darsena. Ancora, alcuni alberi scosciati in largo Risorgimento, via Buonarroti, viale Kennedy e viale dei Tigli.

Gli operai del Comune coordinati dalla Protezione civile comunale, si spiega, “sono prontamente intervenuti e già nella prima metà della mattinata la situazione è tornata alla normalità. Da segnalare invece la chiusura di via Ciabattini per un movimento di terra dalla rampa dell’autostrada: la Salt è sul posto per mettere in sicurezza la zona”.