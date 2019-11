Via Fortini, Crolla muro, si passa solo in motorino

Firenze, dal tardo pomeriggio di sabato è chiusa via Fortini per il cedimento di un muro perimetrale di proprietà privata all’altezza del numero civico 37.

La Polizia Municipale, intervenuta sul posto, ha istituito un restringimento di carreggiata in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, questi una volta arrivati, hanno disposto la chiusura al transito veicolare del tratto di via Fortini che va da via Belisario Vinta al numero civico 37.

A causa del restringimento, resta disponibile al passaggio solo una stretta corsia larga circa un metro e mezzo, che consente il passaggio solo aghli scooter.

Per i veicoli provenienti da via del Larione è stato istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso via Belisario Vinta.