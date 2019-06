Versilia: escursionista colpito da sasso, batte testa. E’ grave

Il 58enne rimasto ferito procedeva da primo di cordata. Gli altri due alpinisti presenti hanno rispettivamente 18 e 58 anni. L’incidente è avvenuto per il cedimento di una roccia

Un escursionista di 58 anni, componente di una cordata impegnata nella salita di una

via alpinistica del Monte Corchia, in Alta Versilia, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello, dopo che, secondo quanto si apprende,

sarebbe stato colpito da un sasso e poi avrebbe battuto la testa contro una parete rocciosa.

L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, al momento dell’incidente indossava il casco protettivo. Sul posto i tecnici del soccorso alpino della stazione di Querceta, che

stanno provvedendo al recupero di altre due persone, e i sanitari del 118.

Gli escursionisti in parete, originari del Camaiorese, sono stati portati alla prima sosta dai tecnici del Sast (Soccorso alpino e speleologico toscano) di Querceta.

Il 58enne rimasto ferito procedeva da primo di cordata. Gli altri due alpinisti presenti hanno rispettivamente 18 e 58 anni. L’incidente, fanno sapere dal soccorso, è avvenuto per il cedimento di una roccia. A seguito della caduta il ferito, trasportato in elisoccorso a Cisanello, ha battuto violentemente contro la parete.