Venti persone evacuate a Tavarnuzze per un movimento franoso – Diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) in seguito al movimento franoso di una parete rocciosa con la caduta di alcune pietre di dimensioni importanti.

I pompieri sono intervenuti alle 18.50 di ieri pomeriggio nel comune di Impruneta, in via Cassia in località Tavarnuzze, in seguito al movimento franoso della parete che minaccia una palazzina composta da tre piani fuori terra e una composta da due livelli.

Sono stati evacuati tutti gli abitanti delle due palazzine di Tavarnuzze, all’ingresso di Firenze, minacciate da una frana di massi staccatisi in una ex cava di pietra dismessa che si trova alle spalle degli edifici. I vigili del fuoco hanno evacuato oltre una ventina di persone, fra cui sei bambini, che per motivi di sicurezza hanno pernottato fuori finché le verifiche non escluderanno situazioni di pericolo.

Ieri sera sono caduti dei macigni dietro gli stabili, che si ergono sulla statale Cassia, nell’ultimo tratto prima di entrare a Firenze, all’incrocio per Impruneta. Gli abitanti hanno udito due cadute dalla vecchia cava. In un botto, un macigno ha colpito il muretto di recinzione che delimita le proprietà condominiali.

In un secondo rotolamento dalla collina, l’altro grosso elemento di pietra Nei pressi dell’ex cava, raccontano le persone, ci sarebbe stato di recente un disboscamento di piante, mentre un’altra frana si sarebbe verificata sempre nei mesi scorsi sul lato meridionale della palazzina di destra e un’area venne interdetta al passaggio. In corso le verifiche dei luoghi ma l’obiettivo è valutare al più presto lo stato della frana che si è messa in movimento dopo una giornata di pioggia.