Vanarin, l’intervista 🎧

La band italo inglese che ha appena pubblicato "Hazy days" sarĂ live sabato 1° febbraio all' Ex Fila di Firenze. Ascolta l'intervista a cura di Giovanni Barbasso. Vanarin si rivelano nel pieno della maturitĂ espressiva, dando alla luce un concept album dal sound eclettico e multisfaccettato che, per eleganza e ricercatezza compositiva, oltrepassa i canoni del pop fino ad approdare in territori psichedelici, nu soul, jazzy e molto altro ancora; un crossover unico e fuori dagli schemi, che fa di loro dei veri e propri artigiani del suono con una forte identitĂ . Anticipato da ben sette singoli ottimamente accolti dalla critica italiana ma anche internazionale, dove hanno raggiunto prestigiosi canali come la BBC ed il British Council's Selector Radio Show. Ascolta i Vanarin su Spotify

VANARIN è un progetto psych-pop italo inglese, composto da David Paysden, Marco Sciacqua, Massimo Mantovani e Marco Brena. Il loro sound è caratterizzato da influenze brit-pop, r’n’b e neo soul, dal respiro internazionale. Hanno supprtato in tour artisti del calibro di Thurston Moore, Public Image Ltd, Battles e molti altri. Negli anni hanno partecipato a numerosi festival della scena alternative italiana come il “MI AMI Festival”, “Siren Festival”, “Radio Onda D’urto” o internazionali come i showcase festival in Asia: “Zandari Festa” e LUCfest 2020, condividendo il palco con diverse band internazionali.

La band suonerĂ a Firenze, sabato primo febbraio alle 22.30Â all’interno di Connections x , presso Exfila (via Mons. Leto Casini 11). Segue dj set, ingresso gratuito con tessera Arci