Valibona, imbrattato il memoriale con scritte fasciste e contro i partigiani

Scritte inneggianti al Duce e contro i partigiani. E’ quanto hanno riferito due escursionisti davanti al memoriale di Valibona, località tra Prato e Calenzano teatro di una celebre battaglia il 3 gennaio 1944 fra partigiani e reparti nazisti e fascisti repubblichini di Salò.

“Sconcerto e indignazione” sono espressi dalla giunta comunale di Campi Bisenzio sull’atto vandalico al memoriale di Valibona, località tra Prato e Calenzano teatro di una celebre battaglia il 3 gennaio 1944 fra partigiani e reparti nazisti e fascisti repubblichini di Salò. Secondo quanto riportato dai media locali alcuni escursionisti hanno trovato scritte inneggianti al Duce e contro i partigiani.

Il Comune di Campi ribadisce in una nota che “l’antifascismo è un valore sacro su cui si fonda la nostra città e la Costituzione su cui ha giurato” e in particolare ricorda che “il Memoriale di Valibona è per tutti noi un luogo sacro dell’Antifascismo e della Resistenza della Piana perché là ha perso la vita l’eroe partigiano campigiano Medaglia d’oro al Valor militare Lanciotto Ballerini”. “Le scritte oltraggiose di stampo neo-fascista – conclude la nota – offendono l’intera comunità e la Repubblica antifascista”.

Al coro si è unito anche il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini. “Non è un caso che sia stata scelta Valibona per lasciare questi messaggi odiosi – commenta in una sua nota il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini – perché il Memoriale è simbolo dei valori della Democrazia e della Resistenza su cui si basa la nostra Costituzione. Evidentemente valori rinnegati e disprezzati da chi commette un atto inaccettabile come questo”.

“Non possiamo – conclude Prestini – definirla una ragazzata o un semplice vandalismo perché qui c’è chiaramente l’intento di sfregiare la nostra storia, rinnegare quel 3 gennaio del 1944, data della prima battaglia della Resistenza in Toscana proprio a Valibona in cui persero la vita Lanciotto Ballerini e Luigi Giuseppe Ventroni e quel 25 aprile, festa della Liberazione dal Nazifascismo che ogni anno andiamo a commemorare al cippo dei caduti, poco lontano. Il Memoriale, caro ai calenzanesi, sarà ripristinato il prima possibile e faremo denuncia alle forze dell’ordine”.