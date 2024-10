Val di Cornia: alluvione e anti sciaccallaggio nelle case

Val di Cornia – Controlli straordinari ‘anti sciacallaggio’ da parte dei carabinieri della compagnia di Piombino (Livorno) per evitare furti nelle e abitazioni al momento non occupate poiché invase dall’acqua in seguito al maltempo degli ultimi giorni. I controlli, disposti dal comando provinciale di Livorno in linea con le indicazioni della prefettura, interessano soprattutto i comuni di Campiglia Marittima e Suvereto.

Da Piombino a Suvereto fino a Campiglia Marittima, proseguono le attività di Sei Toscana nei Comuni della Val di Cornia (Livorno) particolarmente colpiti dai violenti nubifragi nei giorni scorsi. A Piombino, fa sapere l’azienda in una nota, in tanti hanno potuto conferire i rifiuti alluvionati nei due centri di raccolta di Fiorentina e Riotorto che sono stati aperti in via straordinaria anche questa mattina. In accordo con il Comune, inoltre sono state predisposte delle aree apposite per poter conferire i materiali ormai inutilizzabili perché alluvionati. Sempre a Piombino, grazie all’impegno dei propri dipendenti ed alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana è intervenuta nella zona di Baratti per il ripristino della viabilità di alcune strade dove sono stati prima rimossi il fango ed i detriti presenti e poi proceduto al lavaggio della rete viaria. Passando a Suvereto, i rifiuti alluvionati possono essere depositati in autonomia dai cittadini direttamente nell’area di deposito temporanea allestita presso il parcheggio degli impianti sportivi in via dei Forni, oppure per chi fosse impossibilitato, anche di fronte alla propria abitazione, su suolo pubblico, facendo attenzione, spiega Sei Toscana, che i materiali non intralcino in alcun modo la viabilità o possano causare problemi di sicurezza. Il ritiro dei rifiuti alluvionati a domicilio inizierà a partire da domani mattina. Anche a Campiglia Marittima, sempre in accordo con il Comune, sono state predisposte tre aree per il deposito temporaneo dei rifiuti alluvionati che si trovano a Venturina Terme nell’area parcheggio in via del Lavoro e nell’area parcheggio Santa Lucia in via dei Molini; e in via delle Cascine a Cafaggio. Le attività di raccolta dei rifiuti alluvionati e di supporto al ripristino della viabilità stradale, in particolare nella rimozione di detriti e fango lungo le strade veicolari ed al ripristino delle condizioni di sicurezza dei contenitori di raccolta danneggiati proseguiranno anche nei prossimi giorni.