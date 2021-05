Vaccini, Scandicci: da sabato attivo hub da 720 dosi al giorno

La somministrazione dei vaccini avverrà nell’Auditorium del Centro Rogers e sarà in funzione da sabato 8 maggio (ore 8-22).

Nell’Auditorium Centro Rogers di Scandicci (Firenze) nasce un punto di somministrazione dei vaccini antiCovid da 720 dosi al giorno. La sede per le vaccinazioni di Asl Toscana Centro è allestita con il Comune di Scandicci e sarà in funzione da sabato 8 maggio (ore 8-22). Attivati per la gestione e l’accoglienza Protezione Civile, Anpas, Humanitas, Misericordia, Croce Rossa, Racchetta, con 30 volontari ogni giorno. Vi accederanno i cittadini delle categorie aventi diritto previa prenotazione sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. “La città di Scandicci partecipa con responsabilità e orgoglio all’impegno collettivo di tutto il nostro paese per la somministrazione dei vaccini – dice il sindaco scandiccese Sandro Fallani – Il Comune ha messo a disposizione uno dei nostri spazi più moderni, il Centro Rogers, e ha provveduto ad allestirlo secondo le indicazioni di Asl e Regione”.

“Fondamentale per l’attività dell’hub del Centro Rogers -aggiunge Fallani- è l’impegno del volontariato cittadino, che quando c’è necessità risponde sempre compatto, con forza, e competenza. Da qui ai prossimi mesi tutti insieme dovremo garantire una presenza fissa, continuativa, seria, puntuale: il valore della nostra comunità è la miglior garanzia che potremo fare tutto questo nel migliore dei modi”. Le competenze organizzative e sanitarie della campagna per i vaccini sono della Regione Toscana e della Asl Toscana Centro.