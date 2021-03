Vaccini in Toscana per età e patologie e nel fine settimana un portale per i vulnerabili Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:38 Share Share Link Embed

“ Il metodo delle categorie verrà superato e apriremo sulla base dell’età e delle patologie e nel fine settimana attiveremo un portale per la prenotazione dei soggetti vulnerabili”.

Sono gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale in Toscana annunciati ai nostri microfoni dell’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini intervistato da Chiara Brill.

“Ora la Toscana ha una ‘potenza di fuoco’ in termini di vaccinazioni che e’ fatta dalle aziende sanitarie ma anche da 2400 medici di base, cosa che non avviene in altre regioni. Da ora in poi noi produrremo un’accelerazione ulteriore di ordine generale ed un’accelerazione specifica, a partire dalle prossime settimane, soprattutto aprile, per la vaccinazione degli over 80, perché abbiamo una macchina che ha una potenzialita’ vaccinatoria ancora inespressa”. Lo ha detto ai microfoni di Controradio l’assessore alla sanita’ della Toscana Simone Bezzini commentando i ritardi nelle vaccinazioni anti Covid della categoria dei cosiddetti ‘over 80.

Sulle vaccinazioni “noi abbiamo tutta una serie di indicatori positivi, il totale delle vaccinazioni sopra la media nazionale, siamo stati una delle prime regioni, se non la prima, a chiudere le vaccinazioni nelle residenze per anziani e nelle residenze per disabili-ha aggiunto Bezzini-. Siamo la regione che ha piu’ vaccinato nel mondo della scuola, solo per fare alcuni esempi. Abbiamo ad oggi un tasso di vaccinazione piu’ basso sugli over 80 perche’ l’impalcatura che abbiamo montato ed organizzato, che ora consente di ampliare i volumi di vaccinazione, ha richiesto qualche giorno in piu’ rispetto alla definizione dell’intesa con i medici di medicina generale, al coinvolgimento di questi con meccanismi di informazione e formazione, e cosi'”.