🎧 Vaccini: al via somministrazione a dipendenti supermercati

Sono cassieri e altri dipendenti supermercati Unicoop: vaccini per 180 persone al giorno

Al via da oggi, a Villa Ragionieri, sede a Sesto Fiorentino (Firenze) della casa di cura Villa Donatello, le vaccinazioni per i dipendenti dei supermercati e negozi di Unicoop Firenze. Il taglio del nastro del primo hub vaccinale completamente dedicato ai lavoratori della grande distribuzione, che dà il via in Toscana alle somministraizoni “d’azienda”, si è tenuto questa mattina alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori e dell’amministratore delegato Unisalute, Cristiana Gigliotti.

L’hub comprende due postazioni e avrà la possibilità di vaccinare circa 180 persone ogni giorno. Il costo della prestazione e dell’organizzazione dell’hub aziendale sarà a carico della cooperativa di consumo, che si impegna in questo modo a mettere il prima possibile in sicurezza attraverso la somministrazione del vaccino i propri lavoratori e tutti i soci e clienti che frequentano la rete di vendita Coop.Fi. “L’inaugurazione oggi dell’hub vaccinale di Unicoop Firenze è una buona notizia per i nostri dipendenti, che da un anno e mezzo sono in prima linea nei punti vendita dove assicurano un servizio essenziale come quello della spesa, e per tutta la comunità – commenta Mori -. Vaccinare i lavoratori Unicoop Firenze che ogni giorno sono a contatto con il pubblico è un modo per mettere in sicurezza anche i consumatori e per raggiungere più velocemente l’immunità di gregge che equivale ad una nuova normalità ”. “C’è tutta una serie di lavoratori costantemente a contatto con la gente per il lavoro che svolge – ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – e che quindi merita di essere protetta. Ecco perché nel momento in cui noi viviamo l’inizio della vaccinazione da parte delle aziende, partire con le commesse e i commessi del supermercato è qualcosa che ha un significato molto profondo in termini valoriali”.

“Io sono convinto che già con i vaccini che ci arrivano, cioè i 30mila al giorno, e i 900mila al mese, un’immunità di gregge la raggiungiamo entro fine settembre, però più ne arrivano, più diventa capillare la nostra possibilità di vaccinare e diventiamo più veloci, e si previene quella che può essere la ricrescita potenziale del contagio da Covid-19”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione della vaccinazioni per i dipendenti di Unicoop Firenze a villa Donatello a Sesto fiorentino. “Devo dire che sono contento perché accanto a quello delle aziende – ha aggiunto Giani – sta venendo ben accolta l’iniziativa delle vaccinazioni per i maturandi e gli sposi. Vi è una continua richiesta e sono tutte iniziative che tendono a creare un rapporto con il vaccino che sia il più possibile vitale da parte della comunità perché c’è una minima tendenza di farsi il vaccino a settembre, andando verso l’estate e diminuendo i contagi. Quindi in questo momento noi cerchiamo di valorizzare esperienze come questa perché c’è chi ci aiuta a vaccinare di più”