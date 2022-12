Unwto: Sauris e Isola del Giglio tra Best Tourism Villages 2022. Sindaco del Giglio: ” Siamo orgogliosi di rappresentare la Toscana e l’Italia”

By

Toscana, ci sono anche l’isola del Giglio e Sauris (Friuli Venezia Giulia) tra i “Best Tourism Villages” individuati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto).

L’organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) premia in questo modo le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità.

L’iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l’innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti – economici, sociali e ambientali – e l’attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nell’elenco ci sono 32 borghi di 18 Paesi selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti. Un riconoscimento però va anche all’Umbria: il borgo di Otricoli, terzo candidato, è selezionato per partecipare al “Best Tourism Village Upgrade Programme”, programma di supporto dall’Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell’eccellenza.

Il commento del sindaco del Giglio, Sergio Ortelli.

“Eravamo certi che la nostra fosse una candidatura forte perché conosciamo la valenza del nostro territorio. A ciò si aggiunge la grande soddisfazione che la scelta sia caduta su una piccola isola, l’unica peraltro ad essere premiata, con tutte le peculiarità che può presentare: con questo riconoscimento potremo far sentire la voce delle piccole isole in un contesto internazionale”. Lo ha detto il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli.

“Siamo orgogliosi di rappresentare – prosegue Ortelli – la Toscana e l’Italia nel massimo riconoscimento internazionale del turismo, quale il Wto, dove siedono pressoché tutti gli Stati del mondo e, rinnovando la gratitudine alla Regione Toscana che ha individuato il nostro comune per la candidatura nazionale e al ministero del Turismo che l’ha ritenuta rappresentativa per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ci impegniamo a fare il massimo di ciò che potremo fare per onorare la grande fiducia che ci è stata data”.

Entusiasta anche l’assessore al turismo Walter Rossi, il primo a credere in un obiettivo affatto scontato di centrare. “Questo traguardo ci permette di avere e cogliere delle opportunità impensabili, fino ad oggi: e, per la nostra parte, faremo di tutto, per usarle al meglio, e sempre al servizio della nostra comunità”.

La lista ufficiale dei paesi partecipanti

Questa è la lista ufficiale dei 32 borghi di 18 Paesi selezionati: Zell am See, Austria Wagrain, Austria Puqueldón, Cile Dazhai, Cina Jingzhu, Cina Choachí, Colombia Aguarico, Ecuador Angochagua, Ecuador Choke Mountains Ecovillage, Etiopia Mestia, Georgia Kfar Kama, Israele Sauris-Zahre, Italia Isola del Giglio, Italia Umm Qais, Giordania Creel, Messico El Fuerte, Messico Ksar Elkhorbat, Marocco Moulay Bouzerktoune, Marocco Lamas, Perù Raqchi, Perù Castelo Novo, Portogallo Pyeongsa-ri, Sudcorea Rasinari, Romania AlUla Old Town, Arabia Saudita Bohinj, Slovenia Rupit, Spagna Alquézar, Spagna Guadalupe, Spagna Murten, Svizzera Andermatt, Svizzera Birgi, Turchia Thái Hải, Vietnam