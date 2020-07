Università: Ardsu Toscana, bando borsa studio ‘bonus Covid’ 

Aperto il bando per l’assegnazione della borsa di studio e dell’alloggio per gli studenti universitari della Toscana che prevede il bonus straordinario per chi non raggiunge il requisito di merito a causa dell’emergenza Covid-19.

Lo annuncia una nota dell’azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 4 settembre. I vincitori della borsa otterranno un contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del Dsu Toscana, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei.

Innalzati i valori di riferimento degli indicatori della situazione economica equivalente Isee. La novità più rilevante riguarda i requisiti di merito: è previsto un bonus straordinario di 5 crediti per gli studenti iscritti agli atenei e di 10 crediti per gli studenti iscritti agli istituti, accademie e conservatori, introdotto in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Il bonus straordinario verrà conteggiato automaticamente se lo studente non raggiunge il requisito di merito con i crediti effettivamente conseguiti. Aumenterà inoltre la quota di riserva destinata alle convocazioni nelle residenze universitarie dei nuovi immatricolati che sale da 215 a 265 posti alloggio.