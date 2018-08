Università: 81 borse di studio per Lettere e Filosofia

L’Università di Firenze bandisce 81 borse di studio per il dipartimento di Lettere e Filosofia: 27 borse, di 2000 euro l’una, per un percorso d’eccellenza rivolte a tutti i laureati e 54, di 1500 euro l’una, per laureati all’estero.

Ottantuno borse di studio per quattro corsi di laurea magistrale dell’area umanistica dell’Università di Firenze. Sono gli incentivi previsti per il nuovo anno accademico da due bandi del Dipartimento di Lettere e filosofia (DILEF), uno dei nove dipartimenti eccellenti dell’Ateneo fiorentino selezionati e finanziati dal MIUR. I corsi di laurea magistrale interessati sono quelli in Filologia moderna; Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità; Logica, Filosofia e Storia della scienza; Scienzefilosofiche.

Il primo bando, rivolto a tutti i laureati triennali, mette a disposizione 27 borse di studio di 2.000 euro l’una per frequentare un percorso di eccellenza, che consiste in attività seminariali, di approfondimento e integrazione culturale in aggiunta a quelle già previste dai corsi stessi. Nell’esperienza formativa saranno coinvolti i centri di ricerca del Dipartimento e alcuni centri di ricerca presenti a Firenze (Accademia della Crusca, Istituto dell’Opera del Vocabolario Italiano, Società dantesca italiana, SISMEL, Gabinetto Vieusseux, Fondazione Conti). Il termine per partecipare scade il 10 settembre.

Il secondo bando si rivolge, invece, a studenti che hanno conseguito la laurea triennale all’estero, agli studenti residenti fuori della regione Toscana o che abbianoconseguito il titolo di studio presso altri atenei italiani. In questo caso sono 54 le borse di studio in palio, ciascuna del valore di 1500 euro. Per concorrere c’è tempo fino al 21 settembre.

“Con questa iniziativa”, spiega il direttore del DILEF Anna Nozzoli “il Dipartimento vuole potenziare il suo ruolo nella ricerca umanistica a livello nazionale e internazionale, in relazione all’immagine e alla centralità, storica e simbolica, di Firenze come centro propulsivo della cultura umanistica”.