Una nuova vita per il mercato del Porcellino, con artigianato e prodotti locali

Sotto la Loggia del Mercato Nuovo si sono ritrovati per la terza volta gli operatori dei 40 banchi per ripensare il futuro di una realtà che fino a pochi mesi fa viveva di turismo.

Il mercato nonostante il via libera del Governo e del Comune non è infatti ancora ripartito perché comunque non ci sarebbero i clienti. L’associazione del Porcellino sta dunque progettando una nuova veste fatta di prodotti rivolti al territorio dal territorio.