Umbria, Ceccardi (Lega): “Abbatteremo il sistema rosso in Toscana”

“La vittoria del centrodestra in Umbria- prosegue l’europarlamentare – è un avviso di sfratto non solo per il governo giallo verde di Conte ma anche e soprattutto per la sinistra Toscana che, come in Umbria, è ormai alla fine di un’era. Rossi ed i suoi eredi devono iniziare a preparare le valigie. L’ alleanza tra Pd e M5S ha dimostrato solo quanto queste forze, sia a Roma che nei consigli regionali, siano attaccate alla poltrona. Ormai Di Maio, Renzi e Zingaretti dovrebbero capire che siedono in maniera abusiva sui banchi del governo italiano”.