Firenze, i cittadini Ultraottantenni non ancora vaccinati possono presentarsi direttamente, senza appuntamento, e ricevere la dose di vaccino.

Mercoledì 21, e giovedì, 22 aprile, precisa la Regione, le persone ultraottantenni, che non sono state ancora contattate dal proprio medico di famiglia, che non si sono registrate sul portale e non si sono rivolte al numero verde 800117744 messo a loro disposizione per prenotare, potranno accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione, recandosi in una delle sedi vaccinali, munite di tessera sanitaria.

È la novità messa in campo dalla Regione Toscana per raggiungere l’obiettivo della prima dose di vaccino agli over 80 entro il 25 aprile. “Un traguardo ragionevolmente raggiungibile”, sottolinea la Regione in una nota, se si considera che gli over 80 che vivono in Toscana sono in realtà poco più di 300mila e che oggi gli ultraottantenni che hanno già ricevuto la prima dose, sono 269.806.

Un risultato che colloca, continua la Regione, la Toscana al primo posto per somministrazione delle prime dosi e al terzo per il ciclo vaccinale completo nella graduatoria delle Regioni italiane, stilata da Gimbe (dati aggiornati al 19 aprile). “Sono soddisfatto del risultato raggiunto.

Stiamo lavorando, tutti insieme, senza risparmiarci, per mettere in sicurezza la salute dei nostri anziani, oltre che quella delle persone più vulnerabili – commenta il presidente Eugenio Giani -. Il mio ringraziamento per questo immenso lavoro quotidiano va soprattutto agli operatori sanitari e ai medici, sempre in prima linea, quando si tratta di curare e assistere chi ne ha maggiormente bisogno”.