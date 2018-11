Uffizi: danza e sculture per giornata persone con disabilità

Iniziative come la danza ‘tattile’ ed una statua da toccare a disposizone del pubblico sono al centro della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità alle gallerie degli Uffizi

Una performance di danza ‘tattile’ ed una antica statua da toccare a disposizione del pubblico, sono al centro delle iniziative organizzate dalle Gallerie degli Uffizi in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Per il 4 dicembre sono in programma eventi gratuiti, organizzati su tre turni, alle 11, 15 e 16 nell’auditorium Vasari e curati dal dipartimento di mediazione culturale e accessibilità del museo.

L’evento principale sarà la performance ‘Vietato Toccare’ di Agnese Lanza e Giuseppe Comuniello, un’esibizione che ruoterà intorno all’Arianna Addormentata, scultura romana in marmo del II secolo d.C.. A seguire sono in programma laboratori tattili, nell’ambito dei quali i partecipanti potranno toccare sculture messe a disposizione per l’iniziativa.

“Questa Giornata – ha spiegato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – offre l’occasione per favorire la fruizione più ampia possibile del patrimonio culturale. E tengo a ricordare che le Gallerie hanno tra i loro obiettivi fondamentali quello di garantire pari opportunità di accesso alla cultura, promuovendo la partecipazione sociale e l’abbattimento di ogni barriera fisica, culturale e sociale”.