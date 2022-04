🎧 Ucraina, Ministro Guerini a Firenze: "Sono tempi difficili. Italia è custode della Resistenza" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:18 Share Share Link Embed

Giuramento, questa mattina, degli allievi del corso ‘Taurus’ della Scuola Militare Aeronautica ‘Giulio Douhet’, a Firenze. 104 studenti che hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Hanno partecipato alla cerimonia il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il presidente della Regione Eugenio Giani e il vicesindaco Alessia Bettini.

In podcast le parole del Ministro Lorenzo Guerini.

Cerimonia di giuramento e battesimo del primo corso della scuola militare aeronautica ‘Giulio Douhet’, a Firenze. I 32 allievi del corso Taurus (primo anno) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue istituzioni alla presenza del capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti e numerose autorità civili e militari. Nell’occasione della cerimonia dei caccia Tornado hanno effettuato in formazione un sorvolo sul piazzale dell’Istituto. In totale la scuola è attualmente frequentata da 104 studenti, di cui 50 donne: oltre ai 32 del primo anno, ci sono i 35 del corso Sirio (secondo anno) e i 37 del corso Rigel (terzo e ultimo anno).

Durante la cerimonia il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è soffermato sulla crisi internazionale con l’invasione della Russia in Ucraina. “Viviamo un tempo storico difficile – ha detto il Ministro -, segnato dagli echi di una pandemia non ancora cessata e dall’orrore di un conflitto divampato nel cuore dell’Europa, in un paese, l’Ucraina, vicino nella geografia e ancor più nei nostri cuori, dove forte è il sentimento di vicinanza alla resistenza del suo popolo, che invoca il proprio diritto alla sovranità e alla libertà, di cui l’Italia e l’Europa sono fieri custodi nel mondo”.

“Siete giovani, avete la stessa età della Douhet, fondata solo 16 anni fa, ma già brillantemente affermatasi nell’offerta formativa della difesa, ed è bello constatare che venite da diverse regioni della nostra amata Italia – ha aggiunto rivolgendosi agli allievi -. Siete l’espressione delle qualità e dei valori più preziosi incarnati dal nostro paese, l’etica, lo spirito di servizio, l’abnegazione e il rispetto per le regole, caratteristiche che vi distingueranno per sempre nel proseguo delle vostre carriere”.

“Sarete chiamati a confrontarvi con tecnologie emergenti che avranno effetti dirompenti sulla nostra vita quotidiana, ma anche sul concetto stesso di sicurezza nazionale e sulla stabilità internazionale. Se pensiamo al forte sviluppo del dominio spaziale e cibernetico, all’avvento dell’intelligenza artificiale e del calcolo quantistico dovrete approfittare delle opportunità offerte da questo percorso formativo per consolidare le fondamenta della vostra conoscenza e per sviluppare quell’agilità di visione e comprensione del mondo necessaria per proiettarvi nel futuro, ma soprattutto per essere protagonisti nella costruzione della società di domani”.

“Ragazze e ragazzi del corso Taurus, quello di oggi, per voi, non è un traguardo ma è l’inizio di una affascinante avventura che grazie alla vostra passione e al vostro impegno diventerà realtà”, ha concluso Guerini.