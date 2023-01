Tutti i ‘Ponti’ del 2023, l’anno delle ‘minivacanze’

By

Firenze, ‘Epifania tutte le feste porta via’, dice il detto, ma quest’anno non è proprio così perché con la festività dell Befana che è caduta di venerdì, è iniziata una non comune serie di ‘ponti’, che darà la possibilità di poter godere nel 2023 di diversi periodi di ‘minivacanze’.

Quasi tutte le festività nel 2023 cadono infatti in giorni ‘strategici’, soprattutto per chi lavora dal lunedì al venerdì, i ponti sono quindi molti e ben posizionati. Non mancheranno dunque i weekend lunghi, anche senza prendere un giorno di ferie.

Dopo questo 6 gennaio dell’Epifania, che è caduto di venerdì, regalando quindi tre giorni di vacanza, il 25 aprile giorno della Liberazione, cadrà di martedì, prendendo quindi lunedì 24 di ferie, sarebbe possibile stare in vacanza 4 giorni.

Tre giorni di vacanza poi in occasione dell’1° maggio che cade di lunedì ed altri tre giorni senza prendere un giorno di ferie per 2 giugno che nel 2023 arriva di venerdì.

Il 15 di agosto, la ricorrenza di Ferragosto regalerà, naturalmente per chi non sarà in ferie, un bel ponte arrivando di martedì, prendendo infatti un solo giorno di ferie, il lunedì 14 agosto, si potrà godere di una minivacanza di 4 giorni.

Il primo novembre, il giorno di Ognissanti, cadrà di mercoledì, ed in questo caso le possibilità sono due, o si potrebbero prendere lunedì 30 e martedì 31 ottobre di ferie, oppure giovedì 2 e venerdì 3 novembre, ed in entrambi i casi con soli due giorni di ferie, si arriverebbe a 5 giorni liberi.

Infine, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, arriverà di venerdì, regalando altri tre giorni liberi con il sabato e la domenica 9 e 10 dicembre.

Ma quest’anno anche le feste di Natale e Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, sono strategicamente posizionate per consentire il ponte, cadranno infatti rispettivamente di lunedì e martedì. Con sabato e domenica 23 e 24 dicembre ecco altri 4 giorni di vacanza senza prendere nemmeno un giorno ferie.

Tutti i ‘Ponti’ del 2023:

Befana 6-7-8 gennaio

Pasqua 8-9-10 aprile

Festa della Liberazione 22-23-24-25 aprile

Festa dei Lavoratori 29-30 aprile – 1° maggio

Festa della Repubblica 2-3-4 giugno

Ferragosto 12-13-14-15 agosto

Ognissanti 1-2-3-4-5 novembre

Immacolata 8-9-10 dicembre