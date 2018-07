Turista muore in Versilia, caldo tra concause malore

Una turista di Carpi (Modena), 76 anni, è deceduta in spiaggia a Marina di Pietrasanta (Lucca) in seguito a un malore avuto in acqua e fra le cui concause ci sarebbero le elevate temperature di oggi.

Assenti segni di annegamento. Il decesso risale a mezzogiorno quando il 118 ha allertato la capitaneria di porto per segnalare l’episodio avvenuto nei pressi degli stabilimenti balneari Antonio e Pervinca. Sul posto il personale medico ha praticato, anche con defibrillatore, manovre rianimatorie, che già i bagnini avevano iniziato ad effettuare, con tecniche di primo soccorso, subito dopo aver tirato fuori la bagnante dal mare.

Il tutto, purtroppo, è stato inutile, poiché, per quanto emerso dagli accertamenti medici, il malore aveva stroncato la donna quando ancora si trovava in acqua. L’assenza di segni evidenti di annegamento, infatti, ha fatto propendere i sanitari per la conferma di tale ipotesi, accogliendo l’ipotesi che anche il grande caldo abbia contribuito a causarle il malore.