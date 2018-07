tromba d'aria in Versilia

Una tromba d’aria, nel primo pomeriggio, ha investito la Versilia mettendo a soqquadro alcuni stabilimenti balneari a Forte dei Marmi (Lucca), Lido di Camaiore (Lucca) e lungo la costa.

Sempre in Versilia, nelle acque in Darsena a Viareggio (Lucca) sono stati colti di sorpresa da un mulinello alcune piccole imbarcazioni a vela partite dal club Velico di Marina di Pietrasanta (Lucca) e sulle quali si trovavano circa 20 persone tra adulti e bambini.

La capitaneria di porto di Viareggio che è intervenuta ha confermato che si trattava di dieci piccole barche a vela (tipo optimist) e di un gommone con a bordo alcuni istruttori e

bambini di età compresa tra gli otto e i dieci anni. Un uomo è rimasto lievemente ferito al labbro ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per essere medicato.

Diversi degli occupanti delle imbarcazioni sono finiti in mare: a soccorrerli sia i militari della capitaneria, arrivati con le motovedette, che alcuni bagnini partiti dalla spiaggia. sulla zona sono arrivati anche gli elicotteri dei carabinieri e della guardia costiera.

Sempre nel pomeriggio, a Viareggio (Lucca) un pino è caduto, nel primo pomeriggio, su alcuni stand del mercatino antiquariato e sull’auto di un’ambulante che è rimasta ferita. E’ successo all’interno della pineta di Ponente dove si stava svolgendo il mercato. La donna, in codice giallo, è stata trasportata all’ospedale Versilia a bordo di un’ambulanza della Croce Verde e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco