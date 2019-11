Tromba d’aria a Marina di Carrara: danni, nessun ferito

Tromba d’aria prima delle 5 di oggi a Marina di Carrara (Massa Carrara): devastato il ristorante di un hotel sul lungomare, attualmente chiuso, e danneggiati anche alcuni stabilimenti balneari. Nessuno è rimasto ferito.

In particolare la tromba d’aria ha fatto volare via la copertura sulla strada del ristorante dell’albergo Atlantic sul viale del lungomare, finita in strada. La zona del lungomare è tutt’ora bloccata perché i vigili del fuoco stanno bonificando l’area dai detriti sospinti dalle fortissime raffiche di vento.

Segnalati problemi anche a case private, come in via Maggiani.