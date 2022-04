Travolto da terre di scavo, grave operaio

By

Anghiari, in provincia di Arezzo, un operaio di 56 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato travolto dalle terre di scavo in un cantiere lungo la strada provinciale 47.

Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto: non escluso anche che il terreno possa aver ceduto a causa della pioggia e travolto l’uomo. Il 56enne è rimasto sepolto sotto un grosso quantitativo di terra: subito soccorso, dopo essere stato liberato e stabilizzato è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi.

L’infortunio è accaduto alle 10.20, mentre erano in corso lavori di sistemazione e scavi di movimento terra. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.