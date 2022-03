🎧Trasporti in Toscana, presentato 'Blues': il primo treno ibrido di Trenitalia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:39 Share Share Link Embed

Il nuovo treno ‘blues’ sarĂ a tripla alimentazione elettrica, a batterie e diesel, con anche un’area dedicata ai bambini. Le prime consegne sono previste per il 2022: in totale saranno distribuiti 110 treni ‘blues’ in diverse regioni d’Italia.

Un investimento di 900 milioni di euro da parte della Regione per rinnovare la propria flotta di treni. In Piazza della Repubblica a Firenze è stato presentato il nuovo treno ‘Blues’ di Trenitalia. Il primo treno ibrido di Trenitalia concepito a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie. Un treno che avrĂ una forte impronta green per un impatto sostenibile sull’ambiente, senza tralasciare l’aspetto sociale. Per le famiglie, infatti, sarĂ prevista un’area dedicata ai bambini.

In podcast l’intervista all’amministrato delegato di Trenitalia Luigi Corradi e all’assessore alla mobilitĂ in Toscana, Stefano Baccelli.Â

Le prime consegne sono previste per il 2022. Nel dettaglio, in Toscana arriveranno 44 treni, di cui 15 quest’anno, 25 nel 2023 e 4 nel 2024. Le tratte prioritarie saranno, la Faentina, Empoli, Chiusi e Siena. In tutta Italia, invece, saranno consegnati 144 treni ‘blues’. Un’architettura pensata per il passeggero con interni che esaltano gli spazi, le ampie superfici vetrate, con finestrini di lunghezza maggiorata e fino a un massimo di otto postazioni bici.

Il ‘Blues’ può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con pantografo sulle linee elettrificate, e con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio su linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, azzerando emissioni e rumori. Grazie alla tecnologia ibrida si può risparmiare fino al 50% del carburante, oltre ad una forte riduzione di emissioni di CO2.

Anche i materiali con cui è costruito il ‘blues’ sono altamente riciclabili: fino al 95%. Infine, il treno ‘blues’ è dotato di moderne tecnologie al servizio delle persone: sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso, sistema di informazione ai passeggeri basato su monitor da 24″.