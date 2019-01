Trasporti e servizi. Giornata di disagi oggi a Firenze

Disagi a Firenze. Per la giornata di oggi sarà sospeso dalle 10 alle 16 il servizio di trasporto pubblico della tramvia a Firenze, tra le fermate Alamanni e Strozzi-Fallaci, per il taglio dell’albero nel giardino di Villa Vittoria, nella zona adiacente alla linea tranviaria in via Valfonda.

L’intervento, concordato con la Soprintendenza, è motivato dall’instabilità della pianta e i collegati rischi per la sicurezza. L’aera verde sarà oggetto di un complessivo progetto di sistemazione a verde richiesto dalla stessa Soprintendenza.

I disagi saranno limitati con attivazione di bus sostitutivi, ogni 5 minuti, sull’itinerario da Valfonda a Strozzi-Fallaci. E’ inoltre prevista una fermata intermedia in piazza Indipendenza, nel tragitto di ritorno verso Valfonda.

Alle fermate sarà presente il personale di GEST per fornire informazioni ai passeggeri.

Disagi anche nel quartiere dell’Isolotto dove è stato aperto un cantiere per sistemare la voragine che si è formata in via Viani a partire dal pomeriggio di ieri quando i residenti della zona hanno visto dalle finestre una buca al centro della strada che piano piano si è allargata. Immediato l’allarme a vigili del fuoco e polizia municipale, oltre alla polizia.

Il cedimento è stato causato dalla rottura di un tubo dell’acqua: l’infiltrazione ha fatto cedere il manto stradale. Subito al lavoro le squadre di Publiacqua, che, in una nota, spiega che ad essere sostituiti saranno dodici metri di tubo danneggiato.

Il lavoro di riparazione, annuncia Publiacqua, comporterà possibili forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via Viani, nel tratto da via Signorini a via Torcicoda, in via Torcicoda, in via Lega, in via Vagnetti, in via Soffici e via Borrani. Alla fine di questo intervento sarà iniziato immediatamente il lavoro di ripristino stradale che, salvo imprevisti, terminerà nella serata di oggi.