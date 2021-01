Tramvia Firenze: via a opere propedeutiche lavori Publiacqua

I lavori per la tramvia entrano nel vivo. Sarà interessata anche l’area di intersezione tra i due viali con la chiusura temporanea dell’attraversamento pedonale-ciclabile e del controviale di viale Strozzi lato edifici.

Sono iniziate oggi a Firenze le prime opere propedeutiche all’avvio del cantiere della tramvia di Publiacqua su viale Lavagnini tra via Leone X e viale Strozzi. Si tratta del restringimento di carreggiata per consentire lo spostamento dei new jersey, lavorazione che viene effettuata materialmente in orario notturno, anche se il restringimento resta in vigore anche durante il giorno.

Alle 6 di sabato 30 gennaio, riporta una nota di Palazzo Vecchio, scatterà la configurazione definitiva del cantiere della tramvia, macrofase 1, che occuperà le corsie lato Student Hotel tra via Leone X a viale Strozzi con il mantenimento della corsia per il traffico veicolare verso la Fortezza. Il controviale rimarrà a disposizione per pedoni e pista ciclabile.

Sarà interessata anche l’area di intersezione tra i due viali con la chiusura temporanea dell’attraversamento pedonale-ciclabile e del controviale di viale Strozzi lato edifici. Rimarrà invece utilizzabile l’attraversamento di viale Strozzi verso la Fortezza.

Passando a viale Matteotti (cantiere macrofase 7), nelle due notti tra martedì 26 a giovedì 28 gennaio (orario 21-7), è in programma un saggio con restringimento di carreggiata da piazza della Libertà al numero civico 25 in direzione piazzale Donatello. Le opere propedeutiche all’avvio del cantiere della tramvia prenderanno il via alle 21 di venerdì 29 gennaio con restringimento di carreggiata da piazza della Libertà fino a dopo l’incrocio con via Fra’ Bartolommeo.

I lavori saranno articolati in due sottofasi e termineranno il 20 marzo: la prima sottofase riguarda il tratto a cavallo dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo, la seconda il tratto successivo con prosecuzione su piazza della Libertà (lato edifici).