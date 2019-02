Tramvia Firenze: da lunedì pomeriggio in servizio linea 2, maxischermo per festa

Al via dalle 14.30 di lunedì prossimo il servizio ordinario della nuova linea T2 Vespucci della tramvia fiorentina che sempre l’11 febbraio, alle 12, sarà inaugurata alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e della

commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu. Per due settimane poi sulla T2 si viaggerà gratis, poi biglietto da 1,5 euro.

Ancora, dal 24 febbraio via alle modiche dei bus Ataf. Tra queste l’istituzione di due nuove linee, la 16 che collegherà piazza Puccini a piazza Leopoldo toccando sia la T1 che la T2, e la 68 che invece funzionerà come una circolare tra Brozzi, Peretola e Quaracchi con le fermate del Tpl urbano e la tramvia.

Per quanto riguarda le linee modificate saranno la 5, 7, 14, 23, 29, 30, 57, 66, mentre il 22 sarà sostituito dalla T2. La linea 29 toccherà via di Novoli e farà capolinea alla stazione di

Rifredi, la linea 30 toccherà la fermata Guidoni della T2. Con l’apertura della T2 la rete tranviaria fiorentina arriva a 16,8 chilometri con 37 fermate: Gest garantirà 900 corse al

giorno, dalle 5 a mezzanotte e mezzo che il venerdì e sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Come per la T1 anche nella T2 ci sarà una corsa ogni 4 minuti e 20 secondi nelle ore di punta.

Tra le curiosità: la T2 Vespucci inaugura nel 2019, esattamente 140 anni dopo l’inaugurazione del tramvai Peretola-Firenze. E la colonna sonora della T2 Vespucci

utilizzata per gli spot radio e tv è la riedizione dell’opera scritta 140 anni fa proprio quella cerimonia. La Nuova Pippolese ha riarrangiato il brano e lo suonerà a bordo della tramvia per la partenza lunedì pomeriggio da piazza dell’Unità all’aeroporto.

Intanto il sindaco Nardella ha inaugurato ieri il nuovo parcheggio scambiatore di viale Guidoni a servizio della linea T2 della tramvia: oltre 250 posti auto destinati a diventare in futuro 1.500 con la realizzazione da parte di Firenze Parcheggi di una struttura multipiano. Il parcheggio da 250 posti sarà gratuito fino al 30 giugno per i residenti, per i non residenti per un mese, poi costerà nella fascia oraria di servizio della linea 2, dalle 5 alle 2, un euro per dieci ore consecutive poi scatterà la tariffa di 4 euro. Quando sarà realizzato quello multipiano 500 posti, è stato spiegato, “saranno riservati ai pendolari con il costo di 1 euro al giorno”.

“Domani #Toninelli a #Firenze per inaugurazione #tramvia, occasione per chiedergli certezze su Peretola, Tirrenica, Due Mari, sottoattraversamento Tav. Per noi le infrastrutture migliorano qualità vita cittadini e creano lavoro. Per lui? Attendiamo risposte concrete”. Cosi’ Simona Bonafe’, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, su Twitter.

Vanno dalle opere per la costa alle terze corsie autostradali, passando per il nodo dell’Alta

velocità di Firenze e la nuova pista dell’aeroporto le richieste che lunedì il presidente della Regione Enrico Rossi farà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, presente a

Firenze per l’inaugurazione della linea T2 della tramvia. “Sulla costa a Toninelli chiedero’ due cose – ha detto Rossi parlando con i giornalisti – che si metta in sicurezza la

variante Aurelia con quattro corsie, per arrivare a Roma” e poi “mi aspetto che Toninelli metta anche i finanziamenti sul porto di Livorno” perché “siamo l’unica regione che ha messo i soldi sulla portualità, di solito è lo Stato che li mette”.

Per il presidente Rossi è necessario “sbloccare le terze corsie, che deve fare Società Autostrade, sia in direzione mare, sull’A11, che sulla A1 in direzione di Roma”: sono “fondamentali per decogestionare il traffico” nell’area metropolitana “che è

il cuore più densamente popolato, produttivo, della Toscana”. Ancora per Rossi “bisogna fare rapidamente anche il sottoattraversamento per l’Alta velocità a Firenze: chiunque

frequenti la stazione Santa Maria Novella o prenda i treni sia dell’Av che quelli regionali, si accorge che in quella stazione i treni non ce la fanno più a entrare e le persone sono

ammassate”. Infine, altra grande opera oggetto di discussione sarà la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. “Quanto ai soldi che sono alla dg concorrenza a Bruxelles per la verifica degli aiuti di Stato – ha detto Rossi – propongo di andarci insieme perché le notizie che ho sono che si possono sbloccare, e quindi anche questi sono 150 milioni in piu’ che si possono investire nella nostra regione”.

Domani per l’inaugurazione della nuova linea T2 della tramvia la cerimonia ufficiale, alle 12, “per motivi di sicurezza sarà al chiuso con le autorità e gli operatori della

tramvia. All’esterno però ci sarà un maxischermo” per poterla seguire e dove Mattarella “passerà a fine evento per un saluto prima di salire sul tram. Per chi volesse partecipare ci saranno anche delle navette gratuite dal parcheggio scambiatore di viale

Guidoni (ingresso viale XI Agosto)”.

“Domenica 24 febbraio dalle 10 in poi grande festa della tramvia a Novoli: tutti i fiorentini sono invitati! Vi aspetto, per festeggiare insieme questo grande traguardo. Viva Fiorenza, viva la tramvia!”. Scrive nardella Su Fb. Intanto oggi Gest, la società di gestione della tramvia, spiega che da domani, con la partenza della nuova linea “che collegherà piazza dell’Unità d’Italia con l’aeroporto di Peretola, scatteranno le nuove frequenze che comporteranno alcuni cambiamenti anche sul servizio della linea T1. Confermata comunque la frequenza di 4 minuti e 20 secondi nelle fasce di punta. I cambiamenti, si spiega ancora, sono dovuti “alla fase di avvio della linea T2 e alla sua integrazione con la T1”, per “verificare e mettere a punto gli incroci, le tecnologie di controllo e di comunicazione. Per capire, in base alla distribuzione dell’affluenza, come e se adeguare le frequenze nella fase di assestamento. Nelle prime settimane il servizio sarà monitorato e nel caso si rendano necessari alcuni cambiamenti il servizio sarà adeguato in corso d’opera in accordo con l’Amministrazione comunale”.