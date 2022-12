Toscana, venerdì 16, sciopero generale: iniziative in tutta la regione. Orari di sciopero di Autolinee Toscane

Toscana, nella giornata di domani, venerdì 16 dicembre, è previsto uno sciopero generale regionale di 24 ore, dei settori privati e pubblici.

A proclamarlo Cgil e Uil Toscana, all’interno della mobilitazione nazionale dei due sindacati “contro una legge di bilancio iniqua socialmente, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”. Diverse le iniziative in occasione dello sciopero generale in Toscana, come manifestazioni e presìdi.

Iniziative nella Regione Toscana

A Firenze si terrà un corteo con concentramento in Piazza dell’Unità a partire dalle 9.30 con arrivo in via Martelli, passando da piazza San Marco.

Ad Arezzo fiaccolata alle ore 16.30 in piazza Sant’Agostino.

Nella città di Grosseto è previsto un presidio-manifestazione dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la sede della Caritas.

Nella mattinata si terrà un presidio davanti alla prefettura in piazza dell’Unità d’Italia a Livorno.

A Lucca corteo con partenza da piazza Santa Maria alle ore 9.30 e arrivo in piazza San Michele.

A Massa Carrara e ad Avenza vi sarà un presidio-flashmob alle ore 9.30 davanti alla Coop con i carrelli della spesa vuoti.

Nella città di Carrara alle 10.30 presidio davanti alla sede Inps in Via Don Minzoni 1.

A Pisa presidio in piazza XX settembre dalle ore 10.00 alle 13.00.

A Pistoia, invece, il presidio inizia sarà dalle 10.00 alle 12.00 in piazzetta dei Servi.

Nella città di Prato presidio davanti alla prefettura in Via Cairoli dalle ore 10.00 alle 12.00.

A Siena presidio in Piazza Salimbeni dalle ore 10.00 alle 12.00.

Autolinee Toscane

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante, per il servizio e per le biglietterie è previsto nei seguenti orari:

Firenze urbano: Dalle 18 alle 22;

Dalle 18 alle 22; Firenze extraurbano: Dalle 17 alle 21 (Ex busitalia). Dalle 17:30 alle 21:30 (Ex Cap);

Dalle 17 alle 21 (Ex busitalia). Dalle 17:30 alle 21:30 (Ex Cap); Prato: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pistoia: Dalle 18 alle 22. A Montecatini (Servizio Ex TT) dalle 17.30 alle 21.30;

Dalle 18 alle 22. A Montecatini (Servizio Ex TT) dalle 17.30 alle 21.30; Livorno, Elba e Funicolare di Montenero: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Piombino : Dalle 08.30 alle 12.30

: Dalle 08.30 alle 12.30 Lucca: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pisa : Dalle 12 alle 16;

: Dalle 12 alle 16; Massa Carrara Dalle 11 alle 15;

Dalle 11 alle 15; Arezzo: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Siena: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Funicolare di Certaldo: Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Grosseto Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Isola del Giglio: Dalle 08.30 alle 12.30

Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di Filt CGIL e UIL, del 16 dicembre 2021, fu del 35,95%.