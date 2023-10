Toscana: su nord-ovest e Valdarno inferiore emesso codice Arancio per pioggia e temporali

La Sala operativa regionale della protezione civile toscana ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 ottobre, si protrarrà fino alle 14 di domani, giovedì 19

Tempo in peggioramento per una perturbazione che interesserà gran parte della Toscana sino al fine settimana.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 ottobre, si protrarrà fino alle 14 di domani, giovedì 19, interessando la Toscana nord-occidentale, sia costa che aree interne, e il Valdarno inferiore. Le precipitazioni sono previste già a partire dal pomeriggio di oggi e si intensificheranno, a partire dalle zone di nord-ovest, in serata, con ulteriore peggioramento nelle prima parte di giovedì.

Analoghi fenomeni, con una criticità di colore giallo, interesseranno nella giornata di domani, giovedì 19, Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della costa etrusca.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo

Sono “previsti cumulati di pioggia fino a 100-150 mm con punte abbondanti di 50 mm l’ora” in Toscana a causa del maltempo per il quale la Sala regionale di Protezione civile ha emesso un codice arancio da oggi fino a domani per la l’area nord ovest e per il Valdarno inferiore, e un allerta gialla domani per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. E’ quanto riporta il bollettino pubblicato su Telegram dal governatore Eugenio Giani che invita a prestare attenzione. “Nel corso della prima parte di giovedì – si legge ancora – possibilità di temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali”.

Queste le previsioni del tempo per. prossimi giorni

DOMANI Perturbato con cielo prevalentemente coperto sulle zone centrali e settentrionali associato a forti precipitazioni localmente persistenti in particolare nella prima parte della giornata. Maggior variabilità sulle zone centro meridionali, con cielo nuvoloso associato a precipitazioni sparse e intermittenti e possibili timide schiarite pomeridiane. Venti: moderati o localmente forti meridionali su costa, Arcipelago, rilievi e zone centro-meridionali. Deboli altrove. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento. VENERDI’ Molto nuvoloso con precipitazioni sparse sul nord-ovest. In serata possibilità di temporali inizialmente sempre sul nord ovest in trasferimento alle zone interne settentrionali e poi a quelle centrali. Venti: in intensificazione fino a forti meridionali su costa, Arcipelago, rilievi e zone collinari centro-meridionali, tendenti a burrasca dalla sera quando roteranno a Libeccio sulla costa settentrionale. Mari: molto mossi tendenti ad agitati al largo. Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento le minime; valori superiori alle medie.

TENDENZA NEI GIORNI SUCCESSIVI Sabato 21: variabile con precipitazioni sparse anche temporalesche più diffuse in mattinata. Migliora nel pomeriggio con possibili schiarite. Venti: venti di forti di Libeccio su Litorale, in Appennino e sottovento ad esso, moderati o forti altrove. Mari: agitati i settori a nord dell’Elba, molto mossi gli altri. Temperature: in calo più sensibile nei valori massimi. Domenica 22: parzialmente nuvoloso al mattino, molto nuvoloso per nubi in prevalenza alte nel pomeriggio. Venti: sostenuti di Libeccio in attenuazione. Mari: molto mossi in attenuazione. Temperature: in calo le minime, massime stazionarie.