Toscana propone ‘hAPPyMamma’ alla ministra Grillo

Firenze, la ministra della salute Giulia Grillo ha dichiarato che vorrebbe sviluppare “un’app sulla maternità con informazioni certificate” e dalla Regione Toscana arriva l’offerta di utilizzare hAPPyMamma.

hAPPyMamma è la app che accompagna le future madri durante le fasi del percorso nascita, dalla gravidanza fino a tutto il primo anno di vita del bambino, con indicazioni e informazioni per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi offerti dal Servio Sanitario regionale.

La app è attiva dal 1° marzo scorso ed è stata realizzata per conto della Regione dal Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Sant’Anna di Pisa.

L’assessora regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi nell’offrire la disponibilità della app ha aggiunto: “Si tratta di uno strumento innovativo e pensato per per promuovere la salute della mamma e del bambino, offre indicazioni georeferenziate sui servizi consultoriali e ospedalieri relativi al percorso nascita, permette anche di avere il libretto di gravidanza in formato digitale. Nel rispetto della filosofia del riutilizzo di software fra gli enti italiani, del risparmio e per una diffusione di conoscenze e buone pratiche, credo che la ministra Grillo possa accettare il nostro regalo, rodato e già disponibile sui principali store per tablet, smartphone e pc”.