Toscana, per bimbi sotto 6 anni niente obbligo mascherina

I bambini sotto i 6 anni sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina chirurgica fuori casa, “fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale”.

Lo dispone l’ordinanza del presidente della Toscana Enrico Rossi. Le mascherine chirurgiche

come quelle in distribuzione in Toscana a tutta la cittadinanza, fa sapere la Regione facendo riferimento a note tecniche, non sono infatti adatte all’utilizzo da parte di bimbi molto piccoli dato che tendono a togliersele una volta indossate. Le disposizioni sull’obbligo inoltre non si applicano anche a persone che non tollerino l’uso delle mascherine a causa di

“particolari condizioni psicofisiche” purché attestate da certificazione medica. La Regione, si ricorda, ha provveduto all’acquisto di 8,5 milioni di mascherine monouso da distribuire

ai cittadini; al momento si sta provvedendo alla consegna a ciascun Comune di un numero proporzionato al numero degli abitanti, per il tramite della Protezione civile

regionale.