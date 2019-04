Toscana, M5S: “25 aprile, è festa di tutti”

“Il 25 aprile è una festa di tutti. Incarna i valori di democrazia, libertà e giustizia che furono alla base della Liberazione dal nazifascismo”. Lo affermano i consiglieri regionali M5s della Toscana.

“Crediamo sia quanto mai opportuno che la giornata di domani non finisca per essere gettata nel tritacarne della contrapposizione elettorale – aggiungono in una nota -. I valori della festa della Liberazione sono ben più elevati e ben più solidi di qualunque competizione partitica. Il 25 aprile è il giorno dell’unione; il giorno della forza delle idee libere e democratiche; il giorno del coraggio e della dignità.”