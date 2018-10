Toscana, Lega: Ceccardi commissario regionale

Da giorni era attesa l’ufficializzazione della nomina dopo che il segretario della Lega Toscana, il senatore Manuel Vescovi si era dimesso e assunto un altro ruolo nel partito.

Il sindaco leghista di Cascina (Pisa) Susanna Ceccardi è stata nominata dal leader della Lega Matteo Salvini a commissario del Carroccio della Toscana. Ne dà notizia su facebook la stessa Ceccardi, che è anche consigliere per il programma di Salvini.

Ceccardi ringrazia Salvini, “consapevole che sto ricevendo tanto onore e tanta responsabilità. Non sarò sola. Insieme a me tanti militanti, sostenitori, elettori e persone che credono fortemente che un’altra Toscana sia possibile.

Siamo partiti dal niente, da qualche banchetto e da qualche striscione. Ho ancora le scarpe da ginnastica macchiate dalla colla per attaccare i manifesti nelle campagne elettorali. Non dimenticherò quelle scarpe, che anzi mi serviranno sempre di più”.

Per Ceccardi, “abbiamo bisogno di quell’entusiasmo per governare bene dove la gente ci ha dato fiducia, rispettando le promesse che abbiamo fatto alla gente. Abbiamo bisogno di tante paia di scarpe da ginnastica per conquistare quelle città ancora governate dal Pd.

Qualche anno fa, nessuno avrebbe detto che saremmo arrivati fin qui. Eppure ci siamo. Tutti insieme. E abbiamo intenzione di andare avanti”.