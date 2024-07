In Toscana nasce lo sportello online ‘Unlock’ per le imprese

Nasce in Toscana lo sportello per le imprese ‘Unlock’, un punto di riferimento online per le informazioni relative a bandi, finanziamenti, eventi e iniziative pubbliche. Il nuovo servizio è stato presentato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore regionale allo sviluppo economico Leonardo Marras.

Lo sportello ‘Unlock’, è stato ricordato, aveva avuto un primo avvio nel corso del 2020, in pieno lockdown per il Covid-19, con l’obiettivo di ricevere manifestazioni di interesse per attrarre investimenti privati e rilanciare economia e lavoro in una fase difficile. Negli anni quell’esperienza è maturata e si trasformata nel nuovo sportello digitale. Oltre alle informazioni sulle opportunità di finanziamento, ‘Unlock’ permette un raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up e un supporto per la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese. Prevista anche la possibilità di organizzare seminari e webinar e eventi informativi.

Per Giani “lo sportello imprese ‘Unlock’ potrà diventare una vera e propria bussola per orientarsi nel complesso mondo dei finanziamenti e dei bandi, sia di carattere nazionale, regionale ed europeo”. “L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato Marras – è quello di offrire un supporto amministrativo qualificato che permetta a tutte le imprese di ottenere tutte le informazioni sugli strumenti pubblici a disposizione in un unico spazio e in un tempo molto ristretto affinché possano cogliere tutte le opportunità di loro interesse o essere informate su ciò che le istituzioni possono fare per loro”.