Toscana gialla anche prossima settimana

“Ho appena parlato con il Ministro Speranza: la Toscana per la terza settimana di fila sara’ zona gialla”. Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

“Siamo una grande comunita’, consapevole e attenta al rispetto delle regole come abbiamo ampiamente dimostrato in queste settimane-ha aggiunto Giani-Adesso continuiamo cosi’, manteniamo la responsabilita’ che ci appartiene e impegniamoci per diminuire sempre piu’ i contagi. La Toscana sicura dipende da ciascuno di noi, forza!”-

Dunque anche per la prossima settimana la Toscana sarà in zona gialla. L’indice di contagio Rt è sotto la soglia determinante di 1, oltre la quale scattano le ulteriori restrizioni rispetto a quelle in vigore con il colore giallo su tutto il territorio nazionale.

Le regole in zona gialla fino al 5 marzo 2021 da Quifinanza.it

Ma quali regole vigono in zona gialla adesso? Eccole: