Toscana gialla dal 20 al 24 dicembre, poi fino al 6 gennaio rossa e arancione

Toscana per 4 giorni in zona gialla poi dal 24 dicembre rossa nei festivi, con deroghe per 2 commensali e per piccoli comuni e arancione nei feriali

La Toscana torna in zona gialla da domenica fino all’arrivo dei provvedimenti nazionali che interesseranno il periodo che va dalla vigilia fino all’epifania.

Poi, arriva il decreto di Natale: l’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute.

Dalla vigilia di Natale tutta l’Italia sarà dunque in zona rossa. E ci resterà fino al 27 e poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Dieci giorni in tutto. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio il paese sarà invece tutto in zona arancione: ci si potrà spostare liberamente all’interno dei comuni e i negozi saranno aperti. Per i bar e ristoranti se ne riparla invece il 7 gennaio.

Deroga per due commensali non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, che potranno spostarsi anche con i divieti per raggiungere nelle abitazioni private familiari e parenti più stretti. Ma potranno farlo “una sola volta al giorno” e “verso una sola abitazione”, ovviamente nella stressa regione. Nel provvedimento c’è anche la deroga per i piccoli comuni: ci si potrà spostare da quelli sotto i 5mila abitanti, ma ad una distanza massima di 30 chilometri e comunque non per andare nei capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni: domenica sarà dunque possibile uscire o entrare dalla Toscana. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra comuni all’interno della stessa regione.

“La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre. Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la #ToscanasiCura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. Forza, Toscana!”. Così su Fb il governatore Eugenio Giani. Durante la diretta il governatore ha anche precisato che sono 600 i vaccini che arriveranno il 27 dicembre in Toscana, destinati a operatori sanitari. Da Careggi a Firenze, dove arriveranno, saranno poi distribuiti 50 per ciascuno dei 12 punti di vaccinazione individuati dalla Regione.