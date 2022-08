Toscana, elezioni: IV-Azione, Renzi capolista.

Per Italia viva- Azione Mariastella Gelmini sarà al secondo nel listino plurinominale per il Senato Toscana. Alla Camera nell’uninominale c’è Lucia Annibali a Firenze 7, Cosimo Ferri nel collegio 2 Lucca-Massa Carrara, l’ex sindaco Alessandro Cosimi a Livorno 6, il parlamentare uscente Gabriele Toccafondi nel collegio di Scandicci 8, Lucia Cherici ad Arezzo. Leopolda rimandata.

Matteo Renzi, leader di Iv, al primo posto, e Mariastella Gelmini (Azione) al secondo nel listino plurinominale per il Senato (c’è un solo collegio regionale, gli altri due nomi a seguire sono Davide Vivaldi e Stefania Saccardi): Italia Viva e Azione portano le liste dei candidati per la toscana alla corte di appello di Firenze confermando le anticipazioni circolate.

Per le altre candidature, alla Camera nell’uninominale c’è Lucia Annibali a Firenze 7, Cosimo Ferri nel collegio 2 Lucca-Massa Carrara, l’ex sindaco Alessandro Cosimi a Livorno 6, il parlamentare uscente Gabriele Toccafondi nel collegio di Scandicci 8, Lucia Cherici ad Arezzo.

Nelle liste per i tre collegi plurinominali per la Camera capolista fisso in tutti è Francesco Bonifazi (Lucia Annibali è al secondo posto del collegio Firenze-Pisa). Nei tre collegi della Toscana per l’uninominale al Senato corre a Firenze la renziana Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, con delega alla sanità nella passata legislatura ed attuale assessore all’agroalimentare, caccia e pesca. A Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara, sempre per l’uninominale al Senato, l’ex Fi Barbara Masini (Azione), ad Arezzo-Siena-Grosseto Davide Vivaldi.

“Nelle prossime ore, decideremo le varie iniziative di campagna elettorale e ci terremo in contatto. Chi vuole darci una mano come volontario è il benvenuto!”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua e-news. “Ovviamente sono pronto a confrontarmi con gli altri – aggiunge -. Ho intanto detto che in Toscana noi siamo per il sì al rigassificatore, gli altri? Siamo per il sì all’aeroporto e al termovalorizzatore, gli altri? Siamo per il Mes e l’agenda Draghi, gli altri?”. Renzi conferma il rinvio della Leopolda a dopo le elezioni, spiegando che “naturalmente abbiamo lasciato aperta la possibilità di ottenere un rimborso, scrivendo all’indirizzo info@italiaviva.it“. “Nelle prossime ore – prosegue -, Calenda comunicherà maggiori dettagli sull’evento di Milano del 2 settembre, già annunciato dagli studi de La7 l’altra sera. Per Firenze invece, tenetevi segnata in rosso la data del 1 settembre per un appuntamento più organizzativo che politico”.