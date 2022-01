Toscana, Covid: apre nuovo hub vaccinale a Grassina

Un nuovo punto per le vaccinazioni in Toscana. Apre a Grassina il nuovo hub con orari 8-20 e il sabato sarà la giornata dedicata alla fascia 5-11 anni.

Una potenza di 700 dosi giornaliere (350 il sabato per i bambini), per il nuovo hub vaccinale della Toscana che è stato aperto oggi a Grassina. Un nuovo tassello alla lotta contro la covid-19, voluto dalla Regione. Le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home sono già disponibili.

L’hub si trova in via san Michele a Tegolaia 1/A, nei locali messi a disposizione dalle Associazioni di volontariato presso l’Acli di Grassina.

Aree di sosta : parcheggio di via San Michele a Tegolaia; parcheggio della Casa del Popolo di Grassina in via Bikila (collegamento attraverso passaggio pedonale lungo percorso ciclabile); piazza Umberto I; parcheggio di via Costa al Rosso.

Mezzi pubblici : Linea 31 trasporto urbano Autolinee Toscana (ex Ataf) con fermata Chiantigiana 15 direzione Grassina, fermata Chiantigiana 18 direzione Firenze, capolinea piazza Umberto I; Linea 365 A trasporto extraurbano Autolinee Toscane (ex Busitalia).

“La Toscana non si ferma. Continuiamo ad aprire hub vaccinali per ampliare il più possibile la somministrazione di dosi alla popolazione toscana, dai più piccoli agli adulti – commenta il presidente Eugenio Giani -. L’hub di Grassina è in grado di garantire una copertura di 700 vaccinazioni al giorno, che vanno ad aggiungersi a un numero considerevole di dosi, inoculate quotidianamente nei tanti centri vaccinali, pubblici e aziendali, che abbiamo attivato in queste ultime due settimane. Per i più piccoli abbiamo rimesso in pista il camper di “Giovanisivaccinano” nei pressi delle scuole. Il nostro obiettivo è portare a un livello sempre più alto la percentuale dei vaccinati, per arrivare a immunizzare la popolazione toscana. Peraltro, stiamo registrando una stabilizzazione della curva epidemica, dopo il picco dei giorni scorsi. Probabilmente ci stiamo avviando verso una fase di plateau, prima dell’inizio della discesa. Rispetto a ieri i casi sono quasi dimezzati così come i test. I nuovi casi Covid registrati sono 5.626 su 31.774 test di cui 15.970 tamponi molecolari e 15.804 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% e il 67,9% in relazione alle prime diagnosi”.

“Con il nuovo hub vaccinale che troverà casa all’Acli di Grassina, la comunità ripolese e la Zona fiorentina sud est danno un nuovo contributo alla vaccinazione, anche in questo caso frutto della sinergia tra associazioni del territorio, Asl, Comune e SdS – dichiara il presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Francesco Casini – Un sentito ringraziamento ai soci e al consiglio di Acli per la disponibilità, che ribadisce l’importanza dei circoli, luoghi di aggregazione e di impegno sociale, già in prima linea a Grassina nei mesi scorsi con la Casa del Popolo. E un grazie di cuore, in particolare, alle associazioni, che al grande lavoro fatto finora, aggiungono questo nuovo importantissimo impegno finalizzato alla salute collettiva”.

Le associazioni che si occuperanno dell’accoglienza e del percorso vaccinale sono la Croce Rossa di Bagno a Ripoli, la Fratellanza Popolare di Grassina e la Misericordia di Antella. Insieme a Asl, al Comune di Bagno a Ripoli e a Società della Salute fiorentina sud est hanno curato anche l’allestimento e l’organizzazione degli spazi dedicati alle vaccinazioni.