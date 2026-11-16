Toscana: allerta arancione in per rischio idrogeologico

Allerta arancione, per rischio idrogeologico, in Toscana per le aree di Lunigiana, Serchio, Garfagnana, Lima, Versilia e Serchio-Lucca dalle 11 fino a fine giornata di domani, martedì 17 novembre, e allerta gialla, sempre sul nord ovest della regione, in vigore dalla mezzanotte. Tra province Massa Carrara e Lucca 600 mm pioggia in 4 giorni

Dalla notte di domani sono attese piogge sulle zone nord-occidentali della Toscana, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Altrove piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di isolati temporali. La cessazione delle precipitazioni è prevista in serata.

Intanto tra il 10 e il 13 novembre sul territorio del comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, che copre le province di Massa Carrara e Lucca, sono caduti in diverse aree e soprattutto nelle zone montane oltre 600 millimetri di pioggia. Una quantità d’acqua che normalmente si registra nell’arco di un periodo compreso tra quattro e sei mesi e che testimonia l’eccezionalità dell’evento meteorologico che ha interessato l’intera Toscana nord-occidentale”. Lo precisa lo stesso Consorzio.

Si è trattato, si spiega, di “quattro giorni caratterizzati da allerta elevate, fino al livello rosso, con corsi d’acqua in piena, livelli idrometrici oltre le soglie di guardia e situazioni di criticità diffuse su tutto il territorio. Una pressione straordinaria sul sistema idraulico, che ha richiesto il costante presidio dei corsi d’acqua e la piena operatività della struttura consortile”.

“Ci siamo trovati di fronte – afferma il presidente del Consorzio Dino Sodini – a un evento straordinario per intensità e durata delle precipitazioni. In appena quattro giorni, in alcune aree del comprensorio, è caduta la pioggia che normalmente si registra nell’arco di diversi mesi. Sono dati che confermano come il territorio debba confrontarsi sempre più frequentemente con fenomeni meteorologici estremi e impongono una riflessione seria sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla necessità di continuare a investire nella manutenzione del territorio, nella prevenzione e nella capacità di risposta alle emergenze”.

Durante tutta l’emergenza il Consorzio, “ha garantito il monitoraggio continuo dei corsi d’acqua e il funzionamento degli impianti idrovori presenti sul comprensorio. Gran parte delle idrovore è stata attivata e telecontrollata per favorire il corretto smaltimento delle acque nei momenti più critici. Parallelamente sono stati attivati numerosi interventi di somma urgenza”. “È importante sottolineare che i corsi d’acqua erano stati interessati dalla regolare attività di manutenzione programmata. Quello che abbiamo trovato durante l’emergenza, e che continuiamo a rimuovere in alcuni punti, è materiale trasportato dalla straordinarietà dell’evento: alberi, ramaglie, detriti e sedimenti arrivati dai versanti o trascinati dalle piene” aggiunge Sodini.