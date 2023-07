Toscana, 22.328 famiglie non hanno ricevuto il contributo affitti

In Toscana sarebbero 22.328 le famiglie che ancora non hanno ricevuto il contributo affitti; il Pd accusa il governo Meloni per non avere proceduto con il rifinanziamento

“Sono 22.328 le famiglie che, lo scorso anno, hanno fatto domanda per il contributo affitti in Toscana, e che quest’anno non accederanno ai sostegni dei fondi per il supporto agli affitti, perché il governo ha deciso di non rifinanziarli”.

Così Francesco Battistini, responsabile diritto alla casa del Pd della Toscana, che sottolineato quanto segue: “il loro diritto fondamentale alla casa è stato cancellato e, con l’aumento dei tassi di interesse, del costo delle case e del prezzo degli affitti, dell’inflazione e del caro bollette, sono sempre più le famiglie per le quali questo diritto è a rischio”.

Per Battistini “stiamo assistendo a una vera e propria emergenza abitativa”.

Tagliare questi fondi, ha infine aggiunto, “ha significato cancellare gli unici ammortizzatori sociali che erano rimasti nel settore delle locazioni per tamponare il problema”.

La Regione e i Comuni toscani, scrive in una nota Battistini, “proveranno ad arginare la crisi, perché le famiglie sotto la soglia di povertà, sotto sfratto o in attesa di una casa popolare aumentano e non possono essere lasciate sole”.

Secondo il Pd, “sul diritto alla casa serve al più presto un piano nazionale sull’abitare dignitoso. La casa è un diritto fondamentale, da difendere e garantire”